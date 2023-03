Autor Thomas Brummer

Redaktion

20. Februar 2023 Immobilien als Kapitalanlage: Der Schock kommt erst noch

Lange waren Immobilien in Deutschland eine sehr gefragte Investition und Kapitalanlage. Der Wert vieler Immobilien und Objekte verdoppelte sich in manchen Lagen binnen eines Jahrzehnts. Treiber dieser Entwicklung waren die niedrigen Zinsen und die realen Kaufkraftverluste festverzinslicher Investments. Doch die Situation am Immobilienmarkt hat sich geändert. Immobilien sind kein Selbstläufer mehr.