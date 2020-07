Ein Vergleich von Länderindizes zeigt, warum Diversifikation sinnvoll ist

Die weltweiten Börsen haben infolge des Coronavirus sehr unterschiedlich reagiert. Das zeigt, wie wichtig Streuung im Depot ist.

Die Coronapandemie hat weltweit zugeschlagen und läuft seit einigen Monaten nahezu synchron ab – mit Einschränkungen im öffentlichen Leben und zum Teil dramatischen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Doch so synchron der Pandemie-Ablauf und die folgenden Auswirkungen offenbar sind, so asynchron geht es an den Börsen weltweit zu. Denn die Börsenentwicklung zeigt allenfalls sehr kurzfristig synchrone Abläufe, bereits auf Sicht von einem Jahr und längerfristig sind die Unterschiede zum Teil gravierend, wie eine Auswertung der Hamburger Sutor Bank zur Performance ausgewählter Länderindizes zeigt.

Gerade aktuell drehen sich Diskussionen relativ pauschal darum, ob sich „die Aktienmärkte“ nun in einer Entwicklung analog zu den Buchstaben V, U, W oder L befinden könnten. Die Ergebnisse der Auswertung belegen, wie wichtig ein differenzierter Blick auf „die Aktienmärkte“ ist, gerade in Krisenzeiten. Allein in Europa gibt es sehr konträre Entwicklungen. Anleger sollten daher unbedingt auf eine möglichst breite Streuung ihres Aktien-Portfolios achten.