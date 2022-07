Einsteigen in das Investment mit ETFs: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die Aktienmärkte starteten in diesem Jahr so schwach, wie selten zuvor. Mit einem Minus von 19,5 Prozent im ersten Halbjahr mussten Anleger beim Investment in den deutschen Leitindex DAX die größten Verluste seit der Finanzkrise 2008 verkraften. Sollte man jetzt trotzdem in ETFs investieren?

Der US-Markt zeigte sich noch schwächer. So verlor der S&P 500 Index fast 21 Prozent in den ersten sechs Monaten des Jahres. Das war seit 1970 das schwächste erste Halbjahr im Index. Wer auf die vermeintlich sicheren Rentenmärkte gesetzt hatte, der verbuchte ebenfalls Verluste. Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index fiel über zehnProzent im 1. Halbjahr 2022. Auch das deutsche Pendant, namentlich der REXp verlor im ersten Halbjahr 9,3 Prozent.

Nach Jahren der Hausse zeigte sich nunmehr eine historische Schwäche beider Anlageklassen und dies erinnert an die beiden Depressionsphasen in den 30er Jahren. Das Marktumfeld ist nach zwei Jahren Pandemie mit den aktuell belastenden Themen Krieg, Materialengpässe, Inflation und steigenden Zinsen derart belastet, dass diese Unsicherheit sich unwiderruflich in den Kursen widerspiegelt.