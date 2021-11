Einsteigen in die Börse: Sind Neobroker zu riskant für Neulinge?

Der Börseneinstieg ist aktuell so einfach wie nie. Die zahlreichen Neobroker verlangen nur ein paar Klicks und schon sind Einsteigerinnen und Einsteiger dabei. Doch dabei gibt es Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte.

Neobroker wie Scalable Capital * oder Trade Republic * haben sehr niedrige Einstiegshürden und machen es auch blutigen Anfängern so sehr einfach, den Sprung an die Börse zu wagen. Laut Handelsblatt kommt bisweilen etwa die Hälfte der Nutzer solcher Apps zum ersten Mal mit Aktienhandel in Berührung.