Emerging Markets: Schafft Indien den Spagat?

Trotz dieser Herausforderungen stellen indische Aktien nach wie vor langfristig eine interessante Investmentalternative dar. Allein 2021 ist das indische Bruttoinlandsprodukt um fast 9 Prozent gewachsen. Für dieses Jahr wird ein Wachstum von mehr als 8 Prozent prognostiziert. An Indiens Aufschwung haben die 1,3 Milliarden Verbraucher großen Anteil. Nach dem Ende der Coronabeschränkungen steigt die Konsumfreude. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Binnennachfrage noch ein Minus von neun Prozent. Jetzt aber füllen sich die Shoppingmalls wieder und der E-Commerce zieht kräftig an.

Der Export von Textilien ist bis heute eine der wichtigsten Einnahmequellen für das bevölkerungsreichste Land der Welt. Immer wichtiger wird der Dienstleistungssektor; vor allem im Bereich Software. Das verarbeitende Gewerbe, allen voran die Energie- und Wasserwirtschaft und der Bergbau, trägt knapp ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Zu den größten Schlüsselindustrien zählen die Stahlindustrie, die Baustoffindustrie (vor allem Zement) und die chemische Industrie (Düngemittelherstellung etc.).

Positive Prognosen von Goldman Sachs

Die Performance des indischen Aktienmarkts kann sich sehen lassen. Während der DAX in den vergangenen fünf Jahren unter dem Strich ein Plus von rund 10 Prozent verzeichnete, legte der MSCI India insgesamt um rund 44 Prozent zu. Der Leitindex Sensex, der die 30 größten Unternehmen bündelt, erzielte mit einem Zuwachs von 68 Prozent in den letzten fünf Jahren dieselbe Performance wie der MSCI World.

Angesichts vieler positiver wirtschaftlicher Entwicklungen dürfte Indiens Börse vor weiteren positiven Jahren stehen. Schon in wenigen Jahren, so rechnen die Investmentbanker von Goldman Sachs vor, könnte die Marktkapitalisierung aller an der indischen Börse gelisteten Unternehmen auf umgerechnet 4,3 Billionen Euro steigen. Für Indien wäre dies ein bedeutendes Ereignis. Der Aktienmarkt in Mumbai wäre dann wertvoller als die Börse der einstigen Kolonialmacht Großbritannien, die heute in etwa diesen Wert hat.