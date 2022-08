Energiekrise: Ist es eine gute Idee, jetzt Heizöl zu hedgen?

Investieren mit Zertifikaten

Möchte man kein gemischtes Portfolio erwerben und direkt auf einen Rohstoff setzen, bieten sich Rohstoffzertifikate an. Bei Zertifikaten muss man sich bewusst sein, dass die meisten Rohstoffe mittels Futures an der Terminbörse abgebildet werden. Läuft ein solcher Terminkontrakt aus, muss in den nächsten „gerollt“ werden. Roll-Verluste drohen, wenn der in den kommenden Monaten erwartete Rohstoffpreis höher liegt als der aktuelle Preis und der Preis des Basisobjekts nicht so stark steigt, wie die Erwartungen es vermuten ließen („Contango“).

Liegt der für spätere Monate erwartete Preis dagegen unter dem aktuellen Preis und der Rohstoffpreis steigt, streicht der Anleger diesen Vorteil ein („Backwardation“). In der Regel liegt die „Contango-Variante“ vor, da neben den Erwartungen auf die Rohstoffpreisentwicklung beim Future auch Lagerhaltungs- und Finanzierungskosten eingepreist sind.