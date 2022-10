Entspannung in Sicht: Dreht jetzt der Wind an den Aktienmärkten?

Rezession in den USA

Es gibt vor allem in den USA weitere Indikatoren, die auf eine sinkende Inflation hindeuten. So wird die bevorstehende wirtschaftliche Flaute für Abkühlung auf dem bisher sehr stabilen US-Arbeitsmarkt sorgen. Schon jetzt sind die Baugenehmigungen und die Baubeginne in den USA deutlich rückläufig. Die potenziellen Interessenten können sich Eigentum oder Hypotheken schlicht nicht mehr leisten.

Im Groß- und Einzelhandel werden große Preisaufschläge immer unwahrscheinlicher, da die Lagerbestände deutlich ansteigen. Es scheint, dass die Händler vorsichtshalber etwas mehr Ware bestellt haben, um ihre Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Mittlerweile warnen sogar einige Chiphersteller vor Überbeständen im Chipmarkt. Außerdem entfällt die pandemiebedingt erhöhte Nachfrage nach bestimmten Produkten. Ein Blick auf den fallenden Frachtpreisindex, der die Auslastung der weltweiten Containerschifffahrt spiegelt, signalisiert eine Entspannung bei den Lieferketten.