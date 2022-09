Erbe oder Erspartes: So kommst du schrittweise an dein Vermögen

Kriterien für Entnahmeplan festlegen

Zunächst gilt es zu überlegen, ob das Kapital am Ende der Laufzeit aufgebraucht sein soll oder nicht. Dann ist wichtig, wie lange das angesparte Vermögen reichen soll. Die meisten von uns gehen mit 65 bzw. 67 Jahren in Rente. Die Lebenserwartung muss aber mitberücksichtigt werden. Frauen werden in Deutschland im Schnitt 83,6 Jahre alt, Männer 78,9. Vom Renteneintritt mit 67 an muss das Geld also rund 17 bzw. rund 12 Jahre reichen. 20 Jahre können ein guter Anhaltspunkt für die Planung sein.

Nächster wichtiger Punkt ist die Rendite: Sie darf nicht zu üppig bemessen werden. Ein Blick in die Historie der vergangenen mindestens 20 Jahre ist eine Hilfe. Das sagt aber über die Zukunft der Renditen nichts aus. Im dritten Schritt mach dir klar, in welchen Zeiträumen du das Kapital entsparen möchtest: Monatlich, pro Quartal, pro Halbjahr oder pro Jahr.

Entnahmepläne funktionieren mit oder ohne Kapitalverzehr. Das heißt, sie können so angelegt werden, dass immer Kapital erhalten bleibt, oder das Geld wird über eine festgelegte Laufzeit aufgeteilt und ist an dessen Ende aufgebraucht. Bei einem Plan ohne Kapitalverzehr entnimmst du nur die Erträge aus der Kapitalanlage. Das sind Zinsen, Dividenden, Wertsteigerungen. Das eigentliche Kapital bleibt auf dem Konto.

Wer in ETFs oder Fonds investiert hat, kann entsprechende ETF- und Fondssparpläne erstellen. Die Erträge schwanken hier mit der Marktlage, allerdings sind auch die Renditen höher als bei einem Auszahlplan von Bankguthaben. Bei einem Bankauszahlplan werden die festgelegten Zinsen ausgezahlt. Das geht auch bei Tages- und Festgeld.