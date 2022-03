Erdöl: Deshalb würde ich niemals in diese Branche investieren

Eine Frage des Gewissens

Der nächste Winter wird kalt – eine Aussage, die wir in den vergangenen Wochen des Öfteren gehört haben und über die auch ich mir durchaus Gedanken mache. Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die von Oktober bis April die Heizung auf Anschlag haben und bei meiner Nebenkostenabrechnung habe ich in diesem Jahr sogar mehrere hundert Euro zurückbekommen. Ich denke also, dass ich auch mit den höheren Energiepreisen klar komme.

Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so geht. Menschen, für die die Energiepreise bereits in den letzten Jahren ein Problem waren und die sich aktuell große Sorgen darüber machen, wie es in Zukunft weitergehen soll. Denn die steigenden Energiekosten kommen zusätzlich zur Inflation und deren Folgen – das Leben wird teurer. Darunter leiden vor allem die, die ohnehin schon nicht viel Geld haben. Für mich persönlich würde es sich nicht gut anfühlen, mit einem Investment davon zu profitieren.