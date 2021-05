Worum es in der ersten der drei Phasen geht

Eine kleine Auswahl möglicher Fragen:

Wie viel Geld kann ich (monatlich) zum Investieren verwenden? (Größere Einmalzahlung oder kontinuierlicher Sparplan?)

Wie lange ist mein Anlagehorizont beim Investieren? (Wann möchte ich wieder über das Geld verfügen?)

Wie wichtig ist es mir heute schon Kapitalerträge (u.a. Zinsen, Cashflow, Dividenden) durch meine Vermögenswerte zu erhalten? (Thesaurierende oder Ausschüttende Anlageprodukte)

Wie viel Risiko und Volatilität kann ich aushalten?

Welche Anlageklassen eignen sich für meine Anlagestrategie? (u.a. Aktien, ETFs, Immobilien, P2P Kredite, Kryptowährungen)

Diese Fragen sind mitunter die wichtigsten, mit denen man sich zu Beginn beschäftigen sollte. Wer hierzu eine klare Idee für sich entwickelt, der kann im nächsten Schritt an die Feinheiten gehen und sich einzelne Anlageklassen und Anlageprodukte näher anschauen.

Wenn ich auf meine persönlichen Anfänge im Jahr 2015 zurückblicke, dann war ich zu Beginn eigentlich relativ planlos, was meine übergeordnete Anlagestrategie anging. Alles was mir damals wichtig erschien, meine grundlegende Motivation, war es mein Geld nur irgendwo unterzubringen, um es vor einem inflationsbedingten Wertverlust zu schützen. Doch eine konkrete Strategie hatte ich tatsächlich nicht.

Phase 2: Die Umsetzung

Nachdem Sie das Gerüst Ihrer Anlagestrategie festgelegt haben, geht es nun um den nicht unbedingt weniger schwierigen Abschnitt: die Umsetzung. Falls in diesem Stadium Verunsicherung bei Ihnen auftritt, dann wird diese im wesentlichen auf eine oder beide der nachfolgenden Faktoren zurückzuführen sein:

Die Hausaufgaben in Phase 1 sind nicht vollständig erledigt worden und sorgen daher für Ungewissheit beim weiteren Vorgehen.

Die Vielfalt an verfügbaren Informationen wirkt erdrückend, sodass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.

Im ersten Fall ist es relativ selbsterklärend, was getan werden muss: Hinsetzen, nachdenken und über die Ziele und die Motivation beim Investieren reflektieren. Es bringt nichts halbherzig anzufangen, wenn die Grundlagen und das Fundament der Strategie noch nicht fest stehen. Andernfalls werden immer wieder Fragen oder Selbstzweifel aufkommen, welche die getätigten Entscheidungen in Frage stellen.

Im zweiten Fall möchte ich Sie mit einer persönlichen Geschichte und der für mich daraus geschlussfolgerten Lektion abholen: Ich entschied mich nämlich zu Beginn meiner „Investitions-Karriere“ in ETFs zu investieren. Das erschien mir solide und langfristig betrachtet eine gute Idee zu sein. Da ich jedoch keine Idee hatte wie das konkret funktioniert, in einen ETF zu investieren, suchte ich Rat bei meiner damaligen Hausbank. Im Ergebnis führte das dazu, dass ich noch ahnungs- und planloser wieder nach Haus ging.

Die Moral dieser Geschichte war, dass ich mich daraufhin entschlossen hatte, doch nicht in ETFs zu investieren. Klingt komisch, ist aber genauso abgelaufen. Meine persönliche Lektion daraus, die ich auch Ihnen näher bringen möchte: Investieren Sie nur dann in eine Anlageklasse, wenn Sie meinen diese auch vermeintlich verstanden zu haben. Ja, Finanzprodukte sind komplex. Manche mehr, manche weniger. Aber wenn Sie nicht selbst das Gefühl haben den Kosmos einer Anlageklasse verstanden zu haben, wird langfristig weder der Kopf noch der Bauch für ein gutes Gefühl bei Ihnen sorgen.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihre Portfolios überwachen & analysieren, Klumpenrisiken erkennen und Watchlists für Ihre Wertpapierlieblinge anlegen.

Was die Informationsquellen an sich angeht, so gibt es heute zum Glück – im Gegensatz zu früher – eine deutlich breitere Vielfalt an qualitativ hochwertigen Inhalten, die Ihnen bei Investitionsentscheidungen weiterhelfen können. Da die Masse an Informationen jedoch auch zu einer Reizüberflutung führen kann, würde ich empfehlen sich nur auf einige wenige und ihnen vertrauenswürdig erscheinende Quellen zu konzentrieren.