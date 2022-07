Ergänzung fürs Portfolio: Diese Aktie ist jetzt einen Blick wert

Unumstritten war lange auch der Aufwärtstrend er Biontech-Aktie. Am 11. August 2021 lag der Kurs bei 396,50 Euro. Dann brach der Kurs ein und zeigte, wie volatil die Branche insbesondere zu der Zeit war, als niemand so genau wusste, wie es mit der Pandemie weitergeht. Ihr 52-Wochen-Tief erreichte die Aktie am 8. März 2022, als der Kurs nur noch bei 111,30 Euro lag.

Krebs ist teuer. Nicht nur für die Krankenkassen. 2021 wurden weltweit 187 Milliarden US-Dollar für die Krebsforschung ausgegeben. Bis 2023 sollen die erwarteten Kosten auf 229 Milliarden US-Dollar steigen (laut Statista). Für mich also ein Markt, der sich lohnt – nicht nur, weil es leider nicht unwahrscheinlich ist, dass ich selbst oder jemand in meinem Umfeld irgendwann davon profitieren wird. Denn so ungern wir uns damit befassen, laut Zahlen der WHO erkrankt in Deutschland jede/r Zweite im Laufe des Lebens an Krebs.

Die Biontech-Atkie notiert zum jetzigen Zeitpunkt bei 154,95 Euro. Im vergangenen Monat hat sie um knapp 2 Prozent zugelegt. Auf meiner Watchlist bleibt sie weiterhin ganz oben.

Disclaimer: Dies ist keine Kaufempfehlung. Einzelaktien sich hoch-volatil und sollten wenn überhaupt nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen. Wer Einzelaktien kauft, sollte sich zuvor intensiv mit dem jeweiligen Unternehmen und dessen wirtschaftlicher Lage auseinandersetzen.