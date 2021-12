Erhöhte Schwankungen zum Jahresende – sind das schon wieder Einstiegskurse?

Aktien von Unternehmen mit hohen Bruttomargen, also positive Differenz zwischen Umsatzerlös und Waren-/Materialeinsatz, bieten in Krisensituationen hohe Stabilität. Die Bruttomarge zeigt die Preissetzungsmacht eines Unternehmens. In guten Zeiten erwirtschaften die meisten Unternehmen herausragende Renditen. Das ändert jedoch nichts daran, dass es sich oftmals um Spekulationen mit einem schlechten Chancen-Risiko-Verhältnis handelt. Bleibt jedoch mal das Wachstum aus – wovon wir in den nächsten Monaten/Jahren sicherlich ausgehen können – so bieten Unternehmen mit hohen Bruttomargen eine stabilere Anlage als Spekulationen mit zyklischen Geschäftsmodellen.

Über die Autorin: Petra Ahrens

Petra Ahrens, Vorstand der MAIESTAS Vermögensmanagement AG in Köln.