Erneuerbare Energie: Dunkle Wolken ziehen auf am Aktien-Himmel

Deutlicher Korrekturbedarf

Während in dem Segment der gehypten Technologiewerte die Korrektur in der Breite schon weitgehend beendet sein dürfte, besteht in Teilen bei Unternehmen aus der Branche der erneuerbaren Energien weiterer Korrekturbedarf. Die Aktien werden an der Börse derzeit höher bewertet als andere Technologiewerte.

Auch sonst gibt es Parallelen zum Tech-Bereich. Die breite Masse will am Öko-Boom teilhaben. Die Finanzindustrie und die Unternehmen nutzen die Begeisterung und liefern Investmentprodukte oder platzieren überteuerte Börsengänge. Aktien werden wegen der erwarteten Kurssteigerung oder einer tollen Zukunftsstory gekauft. Meist legen die Kurse dann zunächst weiter zu, bis der Blick auf die Kennzahlen oder – wie eben jetzt – auf eine drohende Rezession zur Ernüchterung bei Anlegern führt.