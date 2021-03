Erste Bank mit minus 1 Prozent Strafzins für Tagesgeld – ETFs bieten Ausweg

ETFs als Alternative zum Strafzins

Den Instituten ist allerdings kein Vorwurf zu machen. Seit September 2019 liegt der Einlagenzins für Banken bei minus 0,5 Prozent. Banken, die Gelder bei der EZB verwahren, zahlen also drauf. Dies macht sich letztlich in der Gewinn- und Verlustrechnung der Institute negativ bemerkbar.

Für Sparer und Anleger bedeutet das mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative bei der Strukturierung ihrer liquiden Vermögenswerte. ETFs sind zwar kein Allheilmittel, aber doch eine vernünftige, einfach zu handhabende und kostengünstige Alternative. Doch Vorsicht: Natürlich sind ETFs kein 1:1-Tagesgeldersatz. Sie unterliegen nicht der Einlagensicherung und sind auch nicht dafür geeignet, Gelder kurz „zu parken“. Für den mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau bzw. den Vermögenserhalt sind sie jedoch sehr gute Instrumente. Der Gross Total Return-Index des MSCI World (inklusive Dividende) hat seit 1970 eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent pro Jahr erzielt.

Die Kunst bei der Geldanlage mit ETFs besteht darin, eine Anlagestrategie zu finden, die die persönliche Risikoneigung des Anlegers und den zu erwartenden Ertrag miteinander in Einklang bringt. In unserem Artikel „Asset Allocation – Risiko und Ertrag im Einklang“ finden Sie wertvolle Hinweise, wie das geht.

Robo-Advisors ebenfalls sinnvoll

Auch die Dienste von Robo-Advisors, also digitalen Vermögensverwaltern sind in diesem Kontext empfehlenswert. Der große Vorteil von Robo-Advisors ist, dass Privatanleger schon mit geringen Summen ihr Geld professionell verwalten lassen können. Die Gebühren sind dabei in aller Regel wesentlich niedriger als bei konventionellen aktiven Fonds. Das investierte Kapital ist aufgrund des Status als Sondervermögen im Insolvenzfall sicher. Viele Robo-Advisors greifen übrigens auf ETFs zurück bei der Geldanlage.