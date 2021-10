Erster Bitcoin ETF in den USA geht jetzt an den Start – historischer Schritt!

An der New York Stock Exchange wird Geschichte geschrieben. Der erste Bitcoin ETF hat am Dienstag seinen Marktstart. Was hinter dem Produkt steckt – und warum dieser Schritt so wichtig ist!

Die US-Börsenaufsicht SEC hat sich lange geziert, doch für viele Marktbeobachter stand schon lange fest, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann. Dienstag dieser Woche ist es nun passiert, der erste Bitcoin ETF ist an der New York Stock Exchange an den Start gegangen. Der börsengehandelte Fonds des Anbieters ProShares ist unter dem Ticker Bito handelbar.

Nachdem der erste öffentlich gehandelte Bitcoin ETF im Februar dieses Jahres in Kanada zugelassen wurde und binnen kürzester Zeit eine Milliarde Kanadische Dollar einsammelte, ziehen die USA nun nach. Das Besondere an dem US-Produkt ist: Es handelt sich um einen Bitcoin ETF, der auf sogenannten Futures basiert. Dies sind Termingeschäfte, die den künftigen Preis der Kryptowährung signalisieren und somit fast 1:1 mit dem Bitcoin-Kurs korrelieren. Vier weitere Anbieter ähnlicher Futures-ETFs stehen in den Startlöchern, unter anderem die ETF-Anbieter Invesco und VanEck.