Stimmen zum erneuerbare Energien ETF

„Unser Ziel ist es, Investitionen in den Klimawandel neu zu definieren, indem wir den Fokus auf Unternehmen und Organisationen zur Emissionsreduzierung verlagern“, kommentiert Gabriela Herculano, CEO von iClima Earth und Gründerin des iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF den Launch des ETFs. „Dieser ETF rückt die relevanten Unternehmen ins Rampenlicht, die eine lokale, dezentrale und modulare Stromerzeugung und -speicherung aus erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Flexible Technologien in der dezentralen erneuerbaren Energieerzeugung sammeln Energie aus vielen Quellen, senken die Umweltbelastung und erhöhen die Versorgungssicherheit.“

Nik Bienkowski, Mitgeschäftsführer von HANetf, ergänzt: „Der iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF (DGEN) ist eine einzigartige Ergänzung unseres wachsenden Portfolios an Themen-ETFs. Mit unserer innovativen ETF-Plattform ermöglichen wir es unseren Partnern, neue ETFs in Rekordzeit aufzulegen und Endanlegern die Themen anzubieten, nach denen sie suchen. DGEN bietet Investoren eine großartige Möglichkeit, in diesen schnell wachsenden ESG-Sektor zu investieren und ist eine hervorragende Ergänzung des thematischen ESG-Angebots von HANetf.“

Gebührensenkung für den Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Freunde der nachhaltigen Geldanlage erhalten ebenfalls Impulse seitens des ETF-Anbieters Franklin. So senkt man die Gesamtkostenquote (TER) für den Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (WKN: A2P5CL) mit Wirkung bis zum 31. Mai 2022 um acht Basispunkte auf nun mehr sieben Basispunkte. Die laufenden Kosten betragen damit 0,07 Prozent. Der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF bietet Kunden ein diversifiziertes Engagement in US-Aktien, die an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind. Er ermöglicht es Anlegern außerdem, Risiken des Klimawandels zu reduzieren und Zugang zu Anlagechancen im kohlenstoffarmen Übergang zu erhalten.