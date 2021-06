Erster Pure Play Clean Energy ETF mit Netto-Null-Emissionen

Clean Energy: Europas erster ETF mit Emissionsausgleich

Die meisten ESG-fokussierten Strategien sind nur eine Teillösung. Einige konzentrieren sich auch auf Dekarbonisierungs- oder Low-Carbon-Strategien. Bei jeder Lösung bleibt jedoch eine gewisse CO2-Belastung weiterhin bestehen. HANetfs HANzero Offset-Lösung geht dieses Problem an. S&P DJI veröffentlicht monatlich die Berechnung „Carbon to Value Invested“ (Metrische Tonnen CO2pro $1 Mio. investiert) für den Index. HANetf wird diese Emissions-Daten nutzen, um eine tägliche Rückstellung zu berechnen, die dann mit prüfbaren, zertifizierten und additiven Klimaschutzprojekten ausgeglichen wird. Diese wurden gemeinsam mit dem führenden Spezialisten für Klimaschutzprojekte, South Pole, ausgewählt. Zudem beabsichtigt HANetf die Strategie hinter HANzero™ bei zukünftigen und passenden ETF-Auflegungen ebenfalls anzuwenden.

Nik Bienkowski, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer bei HANetf, kommentiert den Launch: „Umweltbewusste Anleger können jetzt mit dem HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF ‚ZERO‘ an der Wertentwicklung des Index partizipieren, in der Gewissheit, dass alle mit ihren Investitionen verbundenen Kohlenstoffemissionen durch globale klimapositive Projekte mit unseren Partnern bei South Pole ausgeglichen werden. HANetf ist sich der Bedeutung des Klimawandels bewusst, und möchte umweltorientierten Anlegern passende Produkte anbieten. Aus diesem Grund haben wir den ersten ETF in Europa geschaffen mit integriertem Emissionsausgleich. HANetf möchte beim Thema Produktinnovationen ganz vorne mit dabei sein und wir glauben, dass HANzero einen wertvollen Beitrag leisten kann.”