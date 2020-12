Tipp: Thematische ETFs, die etwa auch Tech-Unternehmen setzen, geben der Geldanlage eine persönliche Note. Wir raten solche ETFs aber eher zur Beimischung. Das Fundament des Weltportfolios sollte aus breit streuenden ETFs bestehen. Man spricht hierbei auch von der sogenannten Core-Satellite-Strategie Hier finden Sie eine Übersicht spannender Themen-ETFs. In diesem Fall zeigt sich sogar noch eine weitere Dimension als lediglich die des Themen-Investments. Denn mit der Positionierung im Großraum China setzen Anleger außerdem auf die Risikoprämie des politischen Risikos. Schwellenländer weisen in der Regel in höheres Risiko auf aus etablierte Industriestaaten. Dies kann in der Theorie zu einer langfristigen Überrendite führen, das Risiko und Rendite zusammenhängen. Erfahren Sie mehr zum Investieren mit Faktoren: Smart-Beta – Funktionsweise, Strategien & ETFs.