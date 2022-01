Es gibt wieder Zinsen auf deutsche Staatsanleihen! Gutes Zeichen für Anleger?

Europäische Zentralbank zögert

Die EZB hat bislang keine Schritte in eine ähnliche Richtung unternommen und zögert. Doch solange das nicht passiert, wird es auch in Deutschland zu keinem größeren Anstieg der Kapitalmarktzinsen kommen. Für sehr viele Staaten innerhalb der EU wären die steigenden Zinsen keine guten Nachrichten, denn ein Teil der Staatshaushalte wird durch Schulden finanziert.

Hohe Zinsen könnten eine Rückzahlung extrem erschweren. Deutschland sollte jedoch nicht allzu stark unter dem aktuellen Anstieg leiden, da die Staatskasse in den letzten Jahren durch die Negativzinsen stark entlastet wurde. Mit einem stärkeren Anstieg der Kapitalmarktzinsen könnte sich das jedoch auch für Deutschland ändern. „Ich erwarte, dass sich die Zinsausgaben 2022 mindestens verdoppeln werden, allerdings von niedrigem Niveau kommend“ sagt Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP.

Ändert das was?

Und was bedeutet das für Anlegerinnern und Anleger? Ist es jetzt sinnvoll, in einen Anleihen-ETF zu investieren? Laut Experten haben die positiven Zinsen ausschließlich symbolischen Wert. Ein Investment lohnt sich also aktuell nicht. Denn die Inflation beträgt in Deutschland derzeit über fünf Prozent. Es bleibt weiterhin ein Verlustgeschäft.

Wer sich für ein Investment in Staatsanleihen interessiert, sollte beobachten, wie sich das erste Halbjahr 2022 entwickelt. Möglicherweise könnte sich in einigen Monaten eine günstige Einstiegsgelegenheit in Anleihen bieten, wenn die EZB es dem FED gleichtut. Doch für den Moment sind Anlegerinnen und Anleger auch weiterhin gut damit beraten, ihr Geld in möglichst breit gestreute ETFs zu investieren.