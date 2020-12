ESG-ETFs mit Smart Beta – so investieren die neuen Kombi-Produkte

Nachhaltige Produkte boomen! Viele ETF-Anbieter haben bereits etliche ESG-ETFs lanciert. Jetzt kommen die ersten Kombi-Produkte hinzu: ESG plus Smart Beta!

Schon erstaunlich, was für eine Karriere die Farbe Grün binnen kürzester Zeit in der Finanzindustrie hingelegt hat. Noch vor wenigen Jahren gab es eigentlich nur zwei Farben, die in der Branche eine Rolle spielten – und zwar schwarz und rot. Schließlich stehen diese seit jeher symbolisch für Gewinn und Verlust.

Doch spätestens seit Greta Thunberg, die „Fridays for Future“-Bewegung zu einem globalen Massenphänomen ausgerollt hat, gehört nun auch die Farbe Grün ganz selbstverständlich zum Vokabular der Finanzprofis. Seither werden grüne Anleihen gehandelt, grüne Fonds lanciert, und so mancher Beobachter meint ausgemacht zu haben, die Europäische Zentralbank (EZB) betreibe unter der Führung von Christine Lagarde eine grüne Geldpolitik. Ob Letzteres stimmt, sei dahingestellt. Fakt ist: Investments, die mit dem Etikett grün belegt werden, boomen!