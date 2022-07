ESG: Immer mehr Deutsche setzen auf nachhaltige Wertpapiere

ESG ist weit mehr als nur ein vorübergehender Trend. Eine Auswertung zeigt, dass immer mehr Anleger auf Nachhaltigkeit setzen.

ESG – lautet die Zauberformel. Das Kürzel steht für Environment, Social und Governance, also für die Geldanlage im Einklang mit der Umwelt, dem Sozialwesen sowie einer vernünftigen Unternehmenspolitik. Etliche Anleger in Deutschland, genauer gesagt etwa ein Drittel, schätzen den Anteil an nachhaltigen Finanzprodukten in ihrem Depot auf einen Anteil zwischen 40 und 100 Prozent. Bei weiteren gut 22 Prozent machen sie zwischen 20 und 39 Prozent aus. Wertpapiere mit Nachhaltigkeitsanspruch finden sich damit bereits heute in zahlreichen Depots. Das ist die Kernaussage der monatlichen Trendbefragung des Deutschen Derivate Verbands (DDV) im Juli 2022. Gefragt wurde dabei nach Wertpapieren, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen bzw. Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.