ESG & Smart Beta: Wie gut sind nachhaltige Faktor-ETFs?

Nachhaltige ETFs erweisen sich im Vergleich zu klassischen ETFs in puncto Rendite als mindestens ebenbürtig. Doch gilt das auch für die Kombination aus ESG und Smart Beta? Wir haben den Check gemacht – mit erstaunlichem Befund!

Der Trend bei Geldanlagen geht derzeit klar in Richtung Nachhaltigkeit. Gerade Privatanleger greifen beherzt bei den nachhaltigen ETFs zu, die meist mit den Kürzeln ESG oder SRI bedacht sind. Nun zeichnet sich ein weiterer logischer Schritt ab: nachhaltige Smart-Beta- ETFs! Die Anleger wollen nachhaltig investieren und trotzdem den Markt schlagen. Aber kann das mit sogenannten Faktoren wie „Small Size“, „Value“ oder „Momentum“ in Kombination mit nachhaltigen ETFs funktionieren?