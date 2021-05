ESG und Co: Jeder zehnte Deutsche investiert nachhaltig

Nachhaltige Finanzprodukte ziehen in die Finanzwelt ein

Eine repräsentative Befragung von Raisin und dem Meinungsforschungsinstitut Civey unter 5.002 Deutschen zur Geldanlage zeigt, 14,1 Prozent der Deutschen möchten ihr Geld gerne nachhaltiger anlegen. Die Arbeit nachhaltiger Unternehmen wollen 13,2 Prozent mit ihrem Investment gezielt finanziell unterstützen. Dennoch besteht laut der Umfrageergebnisse noch viel Unwissenheit: Jeder Fünfte (20,7 Prozent) kennt keine nachhaltigen Finanzprodukte. Dabei wünschen sich 15,2 Prozent der Befragten mehr nachhaltige Finanzprodukte.

Wunsch nach nachhaltiger Geldanlage spaltet die Gesellschaft

Die Untersuchung offenbart: Die Meinungen in der Bevölkerung gehen zum Teil stark auseinander. So ist der Wunsch nach nachhaltiger Geldanlage in der Altersgruppe der 18- bis 29-jährigen mit 28,8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt und liegt in den Altersgruppen der 50- bis 64-Jährigen und der über 65-Jährigen dagegen jeweils nur bei knapp unter 10 Prozent. Nach dem aktuellen Anlageverhalten gefragt bestehen große Differenzen zwischen Männern (14,6 Prozent) und Frauen (7,9 Prozent) sowie zwischen Ostdeutschland (6 Prozent) und dem Westen der Republik (12,8 Prozent), bei den Menschen, die bereits heute ihr Geld nachhaltig anlegen.

Mehr als jeder fünfte Aktien-affine Deutsche investiert bereits nachhaltig

Dabei sind nachhaltige Geldanlagen nach ESG-Standards aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Corporate Governance) heute kein Nischenprodukt mehr. Mehr als jeder Zehnte (11,3 Prozent) investiert sein Geld bereits nachhaltig, unter den Aktien-affinen Deutschen sind es sogar 22,5 Prozent. Für nachhaltige Finanzprodukte besteht in der Investment-interessierten Zielgruppe noch deutliches Marktpotenzial: Jeweils jeder fünfte Deutsche, der sich bereits mit Aktien beschäftigt hat, möchte seine Finanzen nachhaltiger anlegen (20,6 Prozent) und / oder wünscht sich Produkte zur umwelt- und sozialverträglichen Geldanlage (20,5 Prozent). Wichtiger als Rendite ist Nachhaltigkeit jedoch nur neun Prozent der Aktien-Interessierten und jedem zehnten Deutschen.