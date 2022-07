ETF-Anbieter geht insolvent: Das passiert mit deinem Geld

Finanzkrise, Eurokrise, Coronakrise, Krieg – die Welt befindet sich im 21. Jahrhundert im permanenten Krisenmodus. So fragen sich Anleger zu Recht, inwieweit ihre ETF-Portfolios einem Ausfallrisiko unterliegen. In anderen Worten: Kann es also sein, dass mein ETF-Anbieter Insolvenz anmeldet und ich das Geld verliere, das sich in meinen ETFs befindet?

Wir können dich beruhigen. Diese Gefahr besteht nicht. Selbst im Falle der Insolvenz eines ETF-Anbieters entstehen für die Anlegerinnen und Anleger keinerlei Verluste. ETFs sind als

Sondervermögen vor einer Insolvenz des ETF-Anbieters geschützt.