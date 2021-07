ETF-Anbieter Vaneck verzeichnet Rekordwachstum in Europa

Themen-ETFs von Vaneck

„Unser Wachstum zeigt uns, dass wir mit unserem Ansatz, Anlegern mit innovativen thematischen und fokussierten Produkten Zugang zu spannenden Branchen und Märkten zu ermöglichen, genau richtig liegen“, erklärt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von Vaneck Europa. „Dies zeigt sich nicht zuletzt an der starken Entwicklung von Vorreiter-ETFs wie dem Esports-ETF, der eineinhalb Jahre nach seiner Auflegung bereits ein Fondsvolumen von einer Milliarde US-Dollar erreicht hat, oder unserem Semiconductor-ETF, der als erster europäischer ETF für die Halbleiterbranche nach nur einem halben Jahr die Marke von 500 Millionen US-Dollar geknackt hat.“

Im Jahr 2012 hatte der globale Vermögensverwalter sein Europa-Geschäft mit aktiven Fonds gestartet. Nachdem 2015 die ersten drei UCITS-ETFs an den Markt gebracht wurden, hat Vaneck sein Angebot kontinuierlich mit thematischen Produkten auf mittlerweile 26 ETFs und zwei ETNs ausgebaut. Neben den oben genannten Esports- sowie dem Halbleiter-ETF hat der Anbieter in den vergangenen Monaten neue ETFs gelistet, die Themenbereiche wie die Wasserstoff- oder Digital-Assets- bzw. Blockchain-Branche abbilden. Ebenso kamen zwei ETNs auf Bitcoin * und Ethereum hinzu, welche einen börsengehandelten Zugang zu den beiden führenden Kryptowährungen bieten.

Doch nicht nur das Produktangebot in Europa ist seit dem Start gewachsen, auch die Anzahl der Märkte, in denen Anleger in Europa Vaneck-ETFs kaufen können, wurde auf mittlerweile 13 Länder ausgebaut – zuletzt im Mai 2021 mit dem Angebot von ETFs und ETNs in Frankreich.