ETF-Entnahmeplan – so kommst du später an dein Erspartes

Zwei Strategien

ETF-Auszahlpläne gibt es mit zwei verschiedenen Strategien: mit oder ohne Kapitalverzicht. Bei ersterem ist der monatliche Auszahlungsbetrag höher, allerdings verbrauchst du damit auch dein Kapital. Denn zusätzlich zu den laufenden Erträgen, lässt du dir dabei jeden Monat einen Teil deines Vermögens mitauszahlen. Anders bei der Strategie ohne Kapitalverzicht. Hier werden tatsächlich nur die Erträge ausgezahlt – der Auszahlungsbetrag ist dadurch niedriger. Allerdings hast du am Ende der Laufzeit auch noch Kapital zur Verfügung. Zum Beispiel, um es zu vererben.

Wie lege ich die Höhe des Betrags fest?

Um das herauszufinden, hilft dir die 4-Prozent-Regel weiter. In einer Studie der Trinity-Universität in Texas wurde untersucht, wie viel des vorhandenen Einkommens jährlich entnommen werden kann, ohne dass man Gefahr läuft, Pleite zu gehen. Die Grenze liegt bei eben jeden magischen vier Prozent. Die Studie zeigte: Wurden über einen Zeitraum von 30 Jahren jährlich nicht mehr als 4 Prozent verbraucht, blieb am Ende stets Geld übrig. Verfügst du also zum Beispiel über ein Vermögen von 100.000 Euro, könntest du 30 Jahre lang 4.000 Euro pro Jahr ausgeben, ohne das Pleiterisiko einzugehen. Das wären knapp 334 Euro pro Monat, mit denen du dein Einkommen oder die Rente aufbessern könntest.

Egal, wie hoch dein individueller Betrag ist: Wichtig ist, dass du in Abschwungphasen, also wenn es an der Börse mal nicht so gut läuft, aktiv eingreifst. Reduziere in diesen Fällen den monatlichen Betrag oder setze ihn ggf. komplett aus. Ansonsten läufst du Gefahr, dass sich dein Kapital zu schnell verringert und es am Ende nicht ausreicht, um den Entnahmeplan zu decken.