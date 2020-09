Diesen Aktienmarkt hat wahrscheinlich kein ETF-Anleger so recht auf dem Schirm. Doch in den letzten 120 Jahren lief er sogar besser als die USA. Um wen es sich handelt.

Manche Anleger mögen es bei der Geldanlage lieber vertraut – sie investieren in erster Linie in den Dax. Andere haben ein Faible für die USA: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann auch am Aktienmarkt keine schlechte Idee sein, so die Überlegung. Investoren, die sich auf Zahlen stützen, könnten nun einen neuen Favoriten gefunden haben.

Blickt man auf die Aktienmarktrenditen seit 1900, so kommt Australien nach Berechnungen der Credit Suisse auf die höchsten Renditen. In keiner anderen Volkswirtschaft hat sich die Börse besser entwickelt – und zwar inflationsbereinigt. Australien sticht mit 6,5 Prozent p.a. auch die USA, Kanada, Dänemark und Großbritannien aus. Das von vielen Anlegern bevorzugte Deutschland schafft es nur auf den zehnten Platz. Österreich ist sogar noch deutlicher abgeschlagen.