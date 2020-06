Studie: Liquidität der ETFs spielt bei Auswahl sehr wichtige Rolle

Die weiteren wichtigen Ergebnisse der Studie:

Nur 7 Prozent denken, dass eine Konzentration der verwalteten Fondvolumina in ETFs global ein systematisches Liquiditätsrisiko darstellt

55 Prozent sind der Ansicht, dass ETFs in Zeiten volatiler Märkte zusätzliche Liquidität bieten

Festverzinsliche ETFs sind von den befragten Investoren besonders stark gefragt. Obwohl Anleihen-ETFs immer noch nur 18 Prozent der verwalteten Fondsvolumina bei den ETFs ausmachen, stellten sie doch 2019 rund 43 Prozent der Neuzuflüsse dar.

62 Prozent der Investoren denken, dass Anleihen-ETFs in schwierigen Zeiten leichter zu handeln sind als Basisanleihen.

Die bekannten Produkttrends gewinnen weiter an Boden, das größte Exposure steht jedoch noch bevor.

73 Prozent der Befragten setzen auf ESG ETFs, wobei das Portfolio-Exposure nur bei 7 Prozent mehr als 21 Prozent beträgt.

69 Prozent der Befragten investieren in aktive ETFs, wovon jedoch nur rund 25 Prozent ein Portfolio-Exposure von mehr als 10 Prozent haben.

81 Prozent der Investoren haben thematische ETFs im Portfolio, von denen 38 Prozent ein Exposure von unter 5 Prozent aufweisen.

70 Prozent der Befragten investieren in Smart-Beta- oder Faktor-ETFs, wobei rund 30 Prozent ein Exposure von mehr als 10 Prozent angeben.

„Da die Befragung der Investoren in der ersten Maihälfte 2020 erfolgte, das heißt wenige Wochen nach Beginn der unvorhersehbaren Marktturbulenzen infolge der Coronakrise, sind die diesjährigen Ergebnisse eine besonders interessante Momentaufnahme, die erkennen lässt, wie die Investoren die verschiedenen ETFs in extrem angespannten Zeiten beurteilen“, so die Autoren der Studie.

Ziel dieser Umfrage sei es laut Jean-René Giraud, Gründer und C.E.O. von TrackInsight gewesen, ein klareres Bild von der ETF-Investorengemeinschaft zu erhalten und die Branche dabei zu unterstützen, sich von anekdotischer Evidenz oder Vermutungen zu lösen.