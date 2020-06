ETF-Markt: Aktienkursanstieg ließ verwaltetes ETF-Vermögen in Europa ansteigen

Besonders US-Aktien bei Anlegern gefragt

Den Großteil des Vermögens hielten Aktienfonds (522,8 Mrd. Euro), gefolgt von Rentenfonds (241,2 Mrd. Euro), Rohstoffprodukten (22,8 Mrd. Euro), alternativen OGAW-Produkten (5,8 Mrd. Euro), Geldmarktfonds (4,4 Mrd. Euro), Mischfonds (1,6 Mrd. Euro) und „anderen“ Fonds (0,1 Mrd. Euro). Das höchste verwaltete Vermögen wurde Ende Mai von US-Aktien-ETFs gehalten (154,9 Mrd. Euro), gefolgt von globalen Aktien-ETFs (€84,3 Mrd. Euro), europäischen Aktien (€41,8 Mrd. Euro), Aktien der Eurozone (€41,0 Mrd. Euro) sowie Euro-Unternehmensanleihen (€37,8 Mrd. Euro). Allein auf diese fünf von insgesamt 173 Vergleichsgruppen entfielen 45,05 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens im europäischen ETF-Segment, während die 10-Top-Klassifikationen nach verwaltetem Vermögen 58,18 Prozent ausmachten. Insgesamt machten 20 der 173 Vergleichsgruppen jeweils mehr als 1 Prozent des verwalteten Vermögens aus.

Euro-Unternehmensanleihen und US-High-Yield-Bonds waren im Mai vor allem gefragt

Im Mai hingegen verzeichneten Anleihe-ETFs (+6,4 Mrd. €) die höchsten Nettozuflüsse in der europäischen ETF-Branche, gefolgt von Rohstoff-ETFs (+0,5 Mrd. €) und ETFs mit gemischtem Vermögen (+0,1 Mrd. Euro), während alternative OGAW-ETFs (-0,01 Mrd. Euro), „andere“ ETFs“ (-0,01 Mrd. Euro), Geldmarkt-ETFs (-0,4 Mrd. Euro) und Aktien-ETFs (-1,2 Mrd. Euro) Abflüsse verzeichneten. Die weltweit umsatzstärkste Lipper-Klassifizierung für Mai waren Euro-Unternehmensanleihen (+1,4 Mrd. Euro), gefolgt von US-Hochzinsanleihen (+1,0 Mrd. Euro) und globalen Schwellenländeranleihen (+0,7 Mrd. Euro).

iShares weiterhin erfolgreichster Emittent am ETF-Markt

iShares war im Mai der erfolgreichste ETF-Emittent in Europa mit Nettozuflüssen in Höhe von 4,0 Milliarden Euro, vor JP Morgan (+0,6 Milliarden Euro) und UBS ETF (+0,4 Milliarden Euro). Die 10 umsatzstärksten Fonds am ETF-Markt erzielten im Mai Nettozuflüsse von insgesamt 3,4 Mrd. Euro. Der meistverkaufte ETF für Mai, der iShares € HY Corp Bond UCITS ETF (WKN: A1C3NE) verzeichnete Nettozuflüsse von 0,5 Mrd. Euro.

„Weiterer positiver Monat für europäische ETF-Industrie“

Glow kommentiert: „Während sich die Wertpapiermärkte weiter von dem durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verursachten Abschwung erholten, war der Mai ein weiterer positiver Monat für die europäische ETF-Industrie, da die ETF-Emittenten Zuflüsse verzeichnen konnten“. Der Anstieg im Mai um 20,8 Mrd. Euro sei durch die Performance der zugrunde liegenden Märkte (+15,5 Mrd. Euro) bedingt gewesen, während die Nettozuflüsse 5,3 Mrd. Euro zum Anstieg der Vermögenswerte beitrugen.