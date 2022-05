ETF-Mix: Deshalb solltest du auf ein 70/30-Weltportfolio setzen

Für den richtigen Depot-Mix gibt es zig verschiedene Ansätze. Am sinnvollsten erscheint es jedoch, einen simplen 70/30-Portfolioansatz zu verfolgen. Hier erfährst du, warum 70/30 der optimale ETF-Cocktail ist.

Mit ETFs könntest du dir problemlos die ganze Weltwirtschaft ins Depot holen. Sicherlich fällt dir hierzu gleich der MSCI World ein. Klar, der Zusatz World, also Welt, suggeriert, man hätte die ganze Welt mit seinem ETF „gekauft“. Doch dem ist nicht so. Der MSCI World deckt lediglich 23 Industrieländer ab, darunter die USA, Japan, Deutschland, die Schweiz und so weiter. Das kann es also noch nicht gewesen sein.