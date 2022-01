ETF-Sparen für Kinder – warum sich ein früher Einstieg lohnt

Dazu kommt der lange Anlagehorizont. Plane mindestens 10 Jahre ein – oder gleich 18. Natürlich gibt es an der Börse Ups und Downs, die nicht immer vorhersehbar sind und zwischenzeitliche Verluste passieren. Je länger du in einen Sparplan einzahlst und ihn hältst, desto besser sind die Renditechancen.

Es ist also sinnvoll, möglichst früh für ein Kind vorzusorgen. Das geht natürlich über das gute alte Sparbuch oder beispielsweise ein Festgeldkonto, beide Varianten bringen derzeit aber leider keine Rendite. Wenn du nun denkst, dass diese Sparformen aber immerhin sicherer sind als ein Börsen-Investment – auf den ersten Blick richtig. Doch das Risiko lässt sich auch mit Aktien leicht senken, indem du auf möglichst breitgestreute Produkte setzt.

100 Euro monatlich reichen aus

Der Robo-Adivsor my-si macht dafür folgende Rechnung auf: Wenn du in diesem Jahr damit beginnst, 18 Jahre lang monatlich 100 Euro in einen Sparplan einzuzahlen und wir von einer durchschnittlichen Jahresrendite von fünf Prozent ausgehen, dann liegen am Ende inklusive Zinsen 34.666 Euro im Sparplan. Und ob deine Kinder nach der Schule von einer Weltreise oder einem zeitintensiven Studium träumen – ein solcher Betrag macht Wünsche wahr und auch dich als Elternteil ein Stück weit sorgenfreier.

Nachhaltig investieren

Vielleicht ist es dir auch wichtig, dass der Sparplan für dein Kind in nachhaltige Produkte investiert. Die Möglichkeiten dazu sind inzwischen vielfältig und auch Renditeeinbußen musst du nicht befürchten. Doch das perfekte Produkt zu finden, kann herausfordernd sein. Nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, wie grün ein Finanzprodukt wirklich ist.

Wenn du jedoch weder Zeit noch Lust hast, dich intensiv damit zu befassen, dann kann ein Robo-Advisor wie my-si das Richtige für dich sein. Ein Robo-Advisor ist vereinfacht gesagt ein Computerprogramm, das mittels komplexer Algorithmen automatisch ganz individuelle Portfolios für Kundinnen und Kunden erstellt. Und bei my-si steht dabei der Nachhaltigkeitsfaktor ganz oben. CEO Tobias Schmidt sagt dazu: „In my-si investieren wir von Anfang an und ausschließlich verantwortungsvoll nachhaltig. Wir wollen mit ESG-geprüften Fonds zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise beitragen und gleichzeitig attraktive Renditen bei angemessenem Risiko erzielen.“

