ETF-Sparpläne für Kinder: So sorgst du für deinen Nachwuchs vor

Für die Zukunft der Kinder schon möglichst früh vorsorgen – für viele Eltern und Großeltern ist das so wichtig wie nie. Doch was ist in Zeiten von Null- und Negativzins und hoher Inflation die beste Möglichkeit?

„Geh an die Börse, investier in Aktien, du hast so viel Zeit, mach’s einfach“, rät Börsenexpertin Jessica Schwarzer ihrem jüngeren Ich im herMoney Podcast. Und diesen Ratschlag gibt sie auch Eltern, die für ihre Kinder vorsorgen wollen. Einfach machen klingt gut, doch wie starte ich als Mama oder Papa mein Investment für die Kids? Welche Möglichkeiten der Geldanlage habe ich? Worauf sollte ich achten? Wir geben dir Tipps, die Omas, Opas und Pateneltern natürlich genauso beherzigen und umsetzen können.