ETF-Sparplan: Cost Average Effekt – Wunderwaffe oder nur Märchen?

Empirische Untersuchungen zum Cost Average Effekt

Die Versprechungen des Cost Average Effekts klingen folglich vielversprechend. Obwohl der Markt in einem bestimmten Zeitraum eine Seitwärtsbewegung aufzeigte, konnte man eine positive Rendite erzielen. Jedoch gehen die Erklärungen vom Cost Average Effekts zumeist von einer falschen Annahme aus. Denn der weltweite Aktienmarkt ist langfristig aufsteigend.

Eine Studie von Vanguard zeigte im Jahr 2012 auf, dass die Einmalanlage in einen ETF in den vergangenen Jahrzehnten eine höhere Rendite erzielen konnte als das regelmäßige Investieren in den selbigen. So konnte die Einmalanlage in einem Betrachtungszeitraum von 36 Monaten die regelmäßige Anlage zu knapp 90 Prozent schlagen. Auf einen zehnjährigen Betrachtungszeitraum ist es immerhin noch eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Einmalanlage die regelmäßige Anlage schlägt.