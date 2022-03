ETF-Sparplan: Darum sollten auch Geringverdiener an der Börse investieren

Zu wenig Einkommen zur Vorsorge

Laut der Studie verfügen nur 15,2 Prozent der Geringverdiener ber aktienbasierte Geldanlagen. Bei Durchschnittsverdienern sind das 33,1 Prozent, bei Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen sogar 51,7 Prozent. Fragt man die Geringverdiener nach den Gründen, antwortet rund die Hälfte, nicht ausreichend Geld dafür zur Verfügung zu haben. Außerdem sind 69 Prozent der Meinung, Aktiensparen sei unattraktiv. Laut Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des DIVA, müsse es der Politik zu denken geben, dass gerade Menschen nicht zusätzlich vorsorgen, deren gesetzliche Rente später nicht reiche.

Aktienrente verfehlt Ziel

Er glaube deshalb auch nicht an den Erfolg der geplanten Aktienrente. „Einem Bürger in die leeren Taschen zu greifen, wird wohl auf wenig Verständnis bei den Betroffenen stoßen. Und auch die EU-Kommission versucht, das falsche Problem zu lösen. Den Bürgern fehlt nicht der Zugang zum Kapitalmarkt, sondern schlicht das notwendige Geld“ so Heuser. Geplant ist derzeit aber ein Opt-Out-Modell, Bürgerinnen und Bürger werden also nicht zwangsweise in das staatliche Aktienmodell einzahlen müssen.