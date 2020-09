ETF-Sparplan: Dieser Sparplan ist für Anleger am besten

Sparplan-Mythos Cost Average

Da Märkte langfristig jedoch wachsen, fehlen Argumente für die Vorteilhaftigkeit der Strategie. Einmalinvestments haben sich bis dato besser entwickelt. Da jedoch nicht jeder Anleger über große Summen verfügt, machen Sparpläne in jedem Fall Sinn. Auf diese Art kann die private Altersvorsorge automatisiert werden. Aus Behavioral Finance Gesichtspunkten könnte man an dieser Stelle noch den Selbstdisziplinierungseffekt eines monatlichen Sparplans hervorheben. Dieser ist besonders in volatilen Börsenphasen nicht zu unterschätzen.

Aus finanzwissenschaftlicher Sicht spricht wenig für den CAE, aus psychologischer Sicht kann er jedoch sehr viel Sinn machen. Anbei jetzt ein kleines Beispiel, das die Auswirkungen unterschiedlicher Sparrhythmen zeigt.