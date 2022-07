ETF-Sparplan: Mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen?

Unterstellen wir, ein Sparer hat 100 Euro im Monat für den Vermögensaufbau zur Verfügung. Er investiert das Geld in einen Investmentfonds, der breit gestreut in unterschiedliche Assetklassen anlegt und dabei mit einer höchst möglichen Aktienquote agieren kann.

Dran bleiben lohnt sich

Dabei ist es nicht ausschlaggebend, dass der Fonds eine gleichbleibende Rendite von genau fünf Prozent jährlich erzielt. Es kommt vielmehr darauf an, die Sparleistung in guten und in schlechten Börsenphasen fortzuführen. Der Effekt: In schlechten Phasen werden für die 100 Euro mehr Anteile des Fonds erworben als in guten und teuren Phasen. Die entstehende Glättung des durchschnittlichen Einstandskurses nennt sich Cost Average Effekt und trägt maßgeblich zum Gesamterfolg des Vermögensaufbaus bei.

Vorteilhaft ist es zudem, möglichst lange zu sparen, also im jungen Alter mit einem Sparplan zu beginnen. Wird der Anlagehorizont im gewählten Beispiel von 20 auf 30 Jahre verlängert, ergibt sich sogar ein Mehrwert von 45.885,88 Euro bei identischer jährlicher Renditeerwartung.

Aufgrund der langen Ansparphase und des Cost Average Effektes können Anleger bei der Wahl des Fonds mutig sein und eine hohe Aktienquote wählen. Die Aktienmärkte werden während der Laufzeit mehrere Höhen und Tiefen durchlaufen. Das wird sich immer zugunsten des Anlegers auswirken. Wichtig ist nur, mutig zu beginnen, einen Betrag zu wählen, der möglichst langfristig zur Verfügung steht und den Mut auch in schlechten Börsenphasen nicht zu verlieren.

Über den Autor: Dr. Andreas Schyra

Dr. Andreas Schyra ist Vorstandsmitglied der PVV AG in Essen