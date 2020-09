ETF-Sparplan oder ETF-Einmalanlage – was ist besser?

Wann die Einmalanlage besonders lukrativ ist

Verfügt man als Anleger tatsächlich über einen größeren Geldbetrag, macht es infolge der weitaus höheren Rendite am Kapitalmarkt langfristig durchaus Sinn, diesen auch mit einem Schlag in Aktien-ETFs zu investieren. Der Vorteil eines größeren Einmalbetrages: Hier wirkt sich der Zinseszinseffekt bereits vom ersten Tag an über all die Jahre hinweg aus.

Bei einem ETF-Sparplan muss sich das Vermögen erst stufenweise aufbauen,...