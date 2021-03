ETFs verkaufen, die man bespart? Für viele ETF-Anleger ist das ein No-Go. Diese Position ist nachvollziehbar. Doch Geldanlage ist ein lange Prozess, eine Reise. Warum ich mich einst dazu entschlossen habe, drei ETF-Sparpläne aus dem Depot zu werfen.

Nie waren die Zeiten besser, um langfristig Vermögen aufzubauen. Das Angebot an Anlagelösungen ist reichhaltig und groß wie nie. Und welches Produkt eignet sich am besten für den erfolgreichen Vermögensaufbau? Ganz genau: ETF-Sparpläne! „Für mich sind ETF-Sparpläne der Inbegriff der strategischen Asset-Allocation für die langfristige Vermögensbildung“, sagte Stefan Kuhn, Head of SPDR ETFs Deutschland kürzlich in einem Interview, das ich mit ihm für die neue Ausgabe des Extra-Magazins geführt habe.

ETF-Sparplan – das Produkt ist mittlerweile fast jedem Anleger hierzulande bekannt. Doch welche Philosophie verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, langfristiges Sparen mit einem klaren Plan. Dabei gibt es einiges zu beachten. Neben der Auswahl eines passenden Brokers gehört vor allem die Festlegung der passenden Sparplanrate dazu. Diese ist freilich nicht in Stein gemeißelt, sondern kann variabel erhöht oder gesenkt werden. Es gilt: Je höher die Sparplanrate, desto mehr Produkte sollte man tendenziell ins Depot nehmen.