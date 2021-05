ETF-Strategie: Wird man mit der Faulbär-Strategie wirklich reich?

Vermögen aufbauen mit nur zwei Transaktionen pro Jahr? Einfacher geht es nicht. Genau das soll Anlegern mit der Faulbär-Strategie gelingen. Doch wie gut ist die Strategie wirklich?

In den vergangenen 20 Jahren brachte die Faulbär-Strategie mehr als 3.000 Prozent an Rendite – also rund 18 Prozent pro Jahr! Wie genau die Strategie funktioniert und ob sie sich wirklich zur Altersvorsorge lohnt, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Die Faulbär-Strategie beruht auf der Annahme, dass Underperformer des Vorjahres ein höheres Aufholpotenzial (bzw. Risikoprämie) haben und sich wieder dem Marktdurchschnitt nähern werden. Aus dem Grund wird zum Jahresstart in den schwächsten Länder-ETF investiert, der nach zwölf Monaten wieder verkauft wird. Dann wird geschaut, welcher Länder-ETF im aktuellen Jahr am schlechtesten abgeschnitten hat. Diese Form des Investierens nennt sich auch „antizyklisch“.

Hier ist eine Liste der vergangenen 20 Jahre:

Jahr Land Rendite 2000 Vietnam 98 Prozent 2001 Südkorea 37 Prozent 2002 Finnland - 19 Prozent 2003 Brasilien 101 Prozent 2004 Vietnam 32 Prozent 2005 China 8 Prozent 2006 China 114 Prozent 2007 Südkorea - 8 Prozent 2008 Irland - 66 Prozent 2009 Russland 123 Prozent 2010 Südafrika 15 Prozent 2011 Spanien - 13 Prozent 2012 Österreich 27 Prozent 2013 Südafrika - 26 Prozent 2014 Brasilien - 2 Prozent 2015 Russland 7 Prozent 2016 Brasilien 76 Prozent 2017 Dänemark 16 Prozent 2018 Russland - 3 Prozent 2019 China 25 Prozent 2020 Südkorea 42 Prozent

Die Performance lässt sich zeigen. In den vergangenen 20 Jahren konnten Anleger eine durchschnittliche Performance von 18 Prozent pro Jahr erzielen. Damit schneidet diese Strategie besser als die meisten Märkte ab. 2020 ist beispielsweise Südkorea ins Depot gerutscht und hat mit 42 Prozent sämtliche Benchmarks geschlagen. 2021 lief es zwar bei Sambia am schlechtesten – dennoch landete Brasilien im Depot.

Lassen Sie sich von den Zahlen nicht täuschen. 18 Prozent klingen super – beruhen jedoch auf der historischen Performance, aus der wir keine Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen ziehen können.