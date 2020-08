ETF: Warum Small Caps jetzt wieder interessant werden

Europäische Small Caps langfristig besser

Wenn wir auf die globale Finanzkrise zurückblicken, stellen wir fest, dass sich Nebenwerte in den USA im Zeitraum 2008 bis 2009 besser entwickelt haben als Large Caps. Tatsächlich war die Outperformance damals in den USA auch im Vergleich zu Europa viel größer.

Seit Anfang 2008 ist die Performance von Small Caps im Vergleich zu Large Caps in den USA eher flach, während in Europa eine gesunde Outperformance deutlich sichtbar ist. Es scheint, dass die Outperformance von Small Caps in den USA in diesem Zeitraum nachgelassen hat, während Nebenwerte in Europa ihren Vorsprung halten konnten.

Amerikanische Small Caps haben sich dennoch seit Jahresbeginn 2020 besser entwickelt als ihre europäischen Pendants. Der MSCI USA Small Cap-Index ist um 5,2 Prozent gefallen, der MSCI Europe Small Cap-Index dagegen um 11,7 Prozent. Einer der Gründe für diese Entwicklung war die schnelle Reaktion der US-Regierung auf die Coronakrise. Kleine Unternehmen wurden von der US-Administration finanziell stark unterstützt. Das Finanzpaket der Europäischen Union dauerte in der Umsetzung viel länger.

Ein ETF für Small Caps

Für Privatinvestoren ist eine Analyse einzelner Anlageregionen besonders schwierig. Deshalb sollten Privatanleger lieber breit gestreut in einen global anlegenden ETF investieren. Hierzu bietet sich für Nebenwerte der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY) an, in dem rund 1,1 Milliarden Euro investiert sind.

Der ETF umfasst insgesamt 3.280 Titel, vorwiegend aus den USA, Japan und der Eurozone. Bevorzugte Sektoren sind Industrie, Technologie und zyklische Konsumgüter. Die Top-Positionen sind Ebay, Horizon Therapeutics sowie Pool Corp. Es handelt sich also keineswegs nur um Mini-Firmen, die in dem ETF vertreten sind.

Der ETF konnte sich den Auswirkungen der Coronapandemie nicht komplett entziehen. Er ist seit Jahresbeginn mit knapp zehn Prozent im Minus. Auf Sicht von einigen Monaten steht jedoch wieder ein Plus von rund zwölf Prozent zu Buche. Die Gesamtkostenquote des ETFs beträgt 0,35 Prozent. Nahezu jede Direktbank bietet auf diesen ETF einen Sparplan an.