ETF-Watchlist: Diese drei ETFs sind meine neuen Kaufkandidaten

Der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2) bietet Zugang zu 135 Unternehmen, die innovative medizinische Behandlungsmethoden entwickeln. Mit 0,40 Prozent ist dieser Themen-ETF relativ günstig zu haben. Seit seiner Auflage in 2016 konnte er – trotz kurzfristiger Ausschläge – eine durchschnittliche Performance von 14,75 Prozent p.a. erzielen. Dass die Volatilität tendenziell höher ist, nehme ich dank der attraktiven Wachstumsaussichten gerne in Kauf.

Nummer zwei auf meiner ETF-Watchlist

Blockchain ist schon lange auf dem Vormarsch. Die Technologie hinter den Kryptowährungen bietet grenzenlose Anwendungsfälle. Von Banken über Agrarunternehmen bis hin zu Behörden – die Aussichten stehen gut für eine globale Adaption. Unternehmen finden immer mehr Einsatzmöglichkeiten und erreichen zunehmend eine kritische Masse.

Der globale Containerverkehr läuft z.B. bereits heute zu mehr als 50 Prozent über dezentrale Systeme. Die aktuelle Krypto-Rally bestätigt einmal wieder, wie viel Potenzial Investoren der Technologie zusprechen. Dabei handelt es sich keineswegs nur um „naive“ Privatanleger, sondern vor allem um institutionelle Anleger wie z.B. Family Offices, die intensives Research betreiben. Kein Wunder, dass ein Blockchain-ETF früher oder später kommen musste.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Themen-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

Der Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (WKN: A2PA3S) hat seit seiner Auflage in 2019 eine Performance von 72 Prozent p.a. erzielt – das ist beeindruckend. Bedenken Sie, dass auch die Volatilität höher ist. Aufgrund der starken Entwicklung dürfte es in nächster Zeit zu einigen Kursrückschlägen kommen, die ich als Einstiegschance wahrnehmen werde. Das Spannende am ETF ist, dass man nicht direkt in Kryptowerte investiert, sondern in kleine bis mittelgroße (Software-)Unternehmen, welche auf Blockchain setzen oder diese für innovative Produkte und Dienstleistungen nutzen.

Nummer drei auf meiner ETF-Watchlist

E-Commerce ist nicht nur aufgrund der Covid-19-Krise ein interessanter Sektor. Aktuelle Wachstumsprognosen zeigen, dass das Potenzial des Marktes noch lange nicht ausgeschöpft ist. Online-Shopping ist die Zukunft. Auch hier spielen KI oder Augmented Reality (siehe z.B. Fielmann und die 3D-Probe) eine spannende Rolle. Die Notwendigkeit, physisch zum Kauf eines Produktes anwesend zu sein, wird stetig geringer werden.

Das jährliche Umsatzwachstum liegt global bei durchschnittlich 6,29 Prozent pro Jahr. Die gegenwärtige Krise fungiert zudem als Katalysator für das Wachstum, welches sich in absehbarer Zeit nicht umkehren lassen wird. Zu groß sind die Vorteile von E-Commerce Lösungen für den Endverbraucher.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihr Portfolio perfekt überwachen und behalten Ihre Finanzen jederzeit im Blick.

Ein ETF, der von dieser Entwicklung profitieren wird, ist der L&G ECommerce Logistics UCITS ETF (WKN: A2H5GL). Der ETF bündelt 39 Titel rund um Logistik und E-Commerce. Mit dabei sind etwa Vipshop, Nippon Express oder auch Sinotrans. 2021 legte der ETF bereits um gut 16 Prozent zu. Die TER liegt aktuell bei 0,49 Prozent.