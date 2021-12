ETF-Weltportfolio moderat: Das Rezept für die perfekte Balance

Risiken eingehen und trotzdem eine gewisse Sicherheit wahren geht nicht am Aktienmarkt? Geht doch. Wir zeigen euch mit dem ETF-Weltportfolio moderat, wie ihr beides perfekt vereint.

„If you can‘t stand the heat, stay out of the kitchen“ – das Zitat, das dem ehemaligen US-Präsidenten Truman zugeschrieben wird, hat seinen Ursprung im Zweiten Weltkrieg. Doch auch für den Aktienhandel hat es sich längst etabliert. Bedeutet: Wenn du mit dem Stress des Auf und Ab an den Börsen nicht klarkommst, solltest du es lassen. Aber: Dann gibt es am Ende auch keine Belohnung.

Entgegnen kann man dem: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mit etwas Geduld kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen. Und das gilt auch für die im Folgenden erklärte ETF-Strategie. Das ETF-Weltportfolio moderat ist geeignet für Anleger, die nach dem Motto investieren: Ich möchte die Hitze aufdrehen – aber mich nicht verbrennen.