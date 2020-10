ETFs liegen voll im Trend – zurecht! Doch in einigen Medien heißt in letzter Zeit oftmals: ETFs sind das neue Sparbuch! Einsteiger führt dies auf die völlig falsche Fährte.

In den vergangenen Monaten war in diversen Medien immer wieder zu lesen, ETFs seien das neue Sparbuch. Die Intention dahinter ist positiv. Die Autorinnen und Autoren möchten zum Ausdruck bringen, dass ETFs immer beliebter werden und dem Sparbuch – nach wie vor der Deutschen liebstes Kind unter den Sparformen – langsam aber sicher den Rang ablaufen.

Dass ETFs immer beliebter werden, ist faktisch vollkommen korrekt. Dies lässt sich anhand der Daten, die wir von extraETF.com in einer monatlichen Umfrage unter 14 Banken und Broker in Deutschland erheben, eindeutig belegen. Allein im August haben Anleger in Deutschland über Sparpläne 312 Millionen Euro in ETFs investiert.

Das entspricht einem Anstieg von 46,5 Prozent gegenüber dem Wert zum Jahresende 2019. Das ETF-Handelsvolumen liegt im laufenden Jahr bisher bei insgesamt 39,2 Milliarden Euro – und somit bereits über dem Handelsvolumen von 2019.