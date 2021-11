ETFs kaufen bei Edeka – ja, das geht jetzt wirklich (dank Quirion)!

Da ist Quirion * ein echter Coup gelungen: Seit Kurzem bietet der Robo-Advisor der Quirin Privatbank ETF-Guthaben an den Kassen von 3600 teilnehmenden Edeka-Märkten in ganz Deutschland an.

Sind Sie auch schon mal im Supermarkt an der Kasse gestanden und haben die Unmengen an Gutscheinkarten bestaunt, die es zu kaufen gibt? Ob Netflix, Spotify oder Amazon: Ein schnelles Geschenk für den vergessenen Geburtstag der Schwiegermutter gibt’s unkompliziert zum Wocheneinkauf dazu.