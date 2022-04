ETFs: Mit diesen Tools hast du dein Risiko im Depot immer im Griff

der geplante Zeithorizont deiner Geldanlage dein individueller Wissensstand zum Thema Geldanlage wie viel Kursschwankung (nach unten) kannst du emotional verkraften? die Struktur deines Gesamtvermögens



Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

Dieses Tool hilft nicht nur Einsteigern sondern auch Anlegerinnen und Anlegern, die schon ein Depot aufgebaut haben. Du kannst damit deine persönliche Risikotragfähigkeit noch einmal datengetrieben überprüfen. Vielleicht bemerkst du dabei zum Beispiel, dass deine Aktienquote zu hoch ist und du sie reduzieren solltest.

Klumpenrisiken aufdecken mit dieses Tools

Medien und auch Experten vermitteln oft der Eindruck, ein ETF-Depot sei ein statisches Konstrukt. Dem ist aber nicht so. Durch die Performances der Assetklassen und jeweiligen Produkte kann es nach nur wenigen Jahren zu massiven Verschiebungen innerhalb des Portfolios kommen. Aus diesem Grunde sollte man regelmäßig ein Rebalancing durchführen – doch es kostet natürlich Überwindung, gerade die bestlaufenden Produkte mit den höchsten Renditen zu verkaufen, um wieder zur ursprünglich intendierten Gewichtung zurückzukehren.

Das Problem: Man hat erfolgreiche ETFs wie einen zum Nasdaq und einen zum MSCI World oder andere im Depot und lässt sie laufen, ohne weiter darüber nachzudenken, denn die Buchgewinne verführen zu einer gewissen Sorglosigkeit. Dabei übersieht man dann, dass die überaus starke Kursentwicklung von Technologieaktien in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass deren Anteil auch in den marktbreiten Indizes stark angestiegen ist. Apple, Amazon, Microsoft – die ganzen Highflyer, die viele Privatanleger auch gern noch als Einzelaktien in ihren Depots halten, können – je nach individueller Anlagestrategie – auf einmal ungewollt bis zu 20 Prozent Depotgewicht einnehmen, weil man sie ohne es zu wissen mehrfach besitzt. Oft ist es sogar noch mehr!

Um solche Unwuchten zu vermeiden, nutzen erfahrene Anlegerinnen und Anleger den extraETF Finanzmanager. Mit diesem Tool können sie ihr Depot verknüpfen, in einer kostenpflichtigen Variante auch mehrere. Die Software liest alle Transaktionen und Bestände aus, berechnet daraufhin automatisch die Wertentwicklung und stellt eine ausführliche Portfolioanalyse zur Verfügung. Der Vorteil: Klumpenrisiken werden hier mit nur wenigen Klicks blitzschnell sichtbar. Diese können schnell und umkompliziert analysiert und durch wenige Transaktionen korrigiert werden.