ETFs verkaufen: Ist die Zeit für "Buy and Hold" endgültig abgelaufen?

Ist Buy and Hold noch zeitgemäß?

Egal ob Benjamin Graham, Warren Buffett oder André Kostolany, alle großen Investorenlegenden schworen auf diese Strategie in der Vergangenheit. Der Satz „Kaufen Sie Aktien und nehmen Sie Schlaftabletten“ von Kostolany hat ganze Anlegergenerationen nachhaltig geprägt. Lange Zeit hielt sich auch Warren Buffett mit seinem Investmentunternehmen „Berkshire Hathaway“ stoisch an diese Strategie. Doch inzwischen konnte man in der letzten Zeit häufiger Bewegung in dem Depot der Investmentlegende feststellen.

Tipp: Die neue Ausgabe vom Extra-Magazin ist da: Die besten ETF-Strategien der Welt! Bis zu 11,8 Prozent mit einer smarten Aktien-Strategie.

Zunächst ließ sich der große Verkauf seiner Beteiligungen an US-amerikanischen Fluggesellschaften feststellen. Weiter trennte er sich in den folgenden Monaten von einigen seiner Bank-Aktien. Zuletzt stieß Buffett sogar einige Anteile an seiner größten Position Apple ab.

Durch dieses Vorgehen erkennt man sehr gut, dass selbst einer der größten Verfechter von der Buy and Hold Strategie durchaus auch Eingriffe in seinem Depot vornimmt, wenn er nicht mehr langfristig von einer Position überzeugt ist. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit mit jeder Menge Veränderungen ist ein stoischer Ansatz bei Einzeltiteln nicht mehr angezeigt.

Die modifizierte Buy and Hold Strategie

Vielmehr sollte man dem Beispiel von Warren Buffett folgen und die Buy and Hold Strategie um einen Aspekt bereichern, dem Check. Denn die Buy and Hold and Check Strategie ermöglicht es dem Anleger in besonderen Fällen einzugreifen, wenn der Einzeltitel langfristig keinen Erfolg mehr verspricht. Das Beispiel der Airlines bei Warren Buffett ist hierfür ein sehr geeigneter Indikator.

Durch die Corona-Krise und Reiserestriktionen, die auf der Welt (noch) herrschen, sind gerade die Fluggesellschaften massiv unter Druck geraten. Eventuell werden einzelne dieser Unternehmen die nächsten Monate nicht überstehen, jedenfalls wird die Branche noch lange unter den Umständen leiden müssen. Zumal mit Hinsicht der strengeren Klimapolitik in vielen Staaten weitere Schwierigkeiten für Fluggesellschaften lauern. Ob und wann die Branche jemals wieder zur alten Stärke zurückkehren wird, kann derzeit niemand seriös beantworten.