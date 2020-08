ETFs passen zum Wunsch nach Sicherheit

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist: Anleger scheuen seit Corona noch mehr das Risiko. Gut 61 Prozent gaben an, bei der Geldanlage stärker auf Sicherheit zu setzen. Dies mutet zunächst wie ein Widerspruch zum ETF-Ergebnis an. Allerdings nur auf den ersten Blick: Schließlich erhöhen ETFs aufgrund ihrer breiten Streuung die Sicherheit für die Anleger, wenn sie an der Börse investieren. So hätten auch viele Kunden von Quirion den Corona-Crash gezielt zum Einstieg an der Börse genutzt, sagt Quirion-Chef Martin Daut.