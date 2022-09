Funktioniert der Systemwechsel reibungslos, sehen die weiteren Perspektiven dieser Digitalwährung, die sich in der Vergangenheit vor allem beim Schließen digitaler Verträge (smart contracts) bewährt hat, ausgesprochen gut aus. Dies setzt allerdings voraus, dass trotz der Umstellung auch in Zukunft die Fälschungssicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet ist. Am kommenden Donnerstag soll der Merge stattfinden. Für ein hohes Maß an Spannung wäre damit auf jeden Fall gesorgt.

Potenzielle Strategie für Privatanleger

Anleger können mittlerweile auf ein wachsendes Angebot an Exchange Traded Products mit „Krypto-Touch“ zugreifen. Grundsätzlich besteht für Anleger die Möglichkeit, direkt in Kryptowährungen oder indirekt via Kryptoaktien (Baskets oder Indizes) zu investieren. Letztere enthalten jedoch oftmals auch hochkapitalisierte Blue Chips, deren Geschäftsmodell lediglich zu einem kleinen Teil von der Entwicklung des Kryptomarkts profitiert. „Echte“ Kryptoinvestments lassen sich somit vor allem über ETPs bewerkstelligen, die mit der jeweiligen Kryptowährung besichert sind und deren Preisentwicklung 1:1 nachbilden. Aufgrund der zweifellos existierenden system- und volatilitätsbedingten Verlustrisiken sollten Privatanleger aber nicht alles auf eine Karte setzen und bei der Gewichtung von Kryptowährungen innerhalb des eigenen Wertpapier-Portfolios nicht zu mutig werden.

So bietet sich zum Beispiel an, via ETPs sowohl in Bitcoin als auch in Ethereum zu investieren, um das Krypto-Risiko zumindest ein bisschen zu diversifizieren. Insgesamt 12 Produkte bieten zum Beispiel eine physische Replikation des Bitcoin, wobei die jährlichen Gebühren (TER) zwischen 0,21 Prozent beim 21Shares Bitcoin Core ETP (WKN: A3GZ2Z) und 2,0 Prozent beim BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (WKN: A27Z30) schwanken können.