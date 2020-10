ETP Award 2020: ETF-Neuemission des Jahres wählen und Apple Watch gewinnen

Die nominierten Produkte für die „ETF-Neuemission des Jahres“ für den ETP Award

Um die Wahl zur ETF-Neuemission des Jahres zu erleichtern, haben es zehn von uns ausgewählte ETFs in die Endauswahl geschafft. Die Reihenfolge stellt keinerlei Wertung dar, sondern ist lediglich nach dem Alphabet sortiert.

Los geht es mit dem Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF (WKN: A2PZC8). Der ETF gibt den MSCI World wieder und investiert dabei jedoch nur in die aus nachhaltigen Gesichtspunkten Klassenbesten.

Der Bitcoin ist seit Jahren gerade bei jungen Anlegern ein kontroverses Thema. Wer nicht bei einer Online-Plattform eine Wallet unterhalten möchte, kann seit kurzer Zeit auch auf den BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (WKN: A27Z30) setzen.

Den medizinischen Einsatz von Cannabis sieht HANetf als Wachstumsmarkt. Und so können Anleger über den HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (WKN: A2PPQ0) in diesen Markt investieren.

Der Lyxor MSCI Smart Citites ESG Filtered (DR) UCITS ETF (WKN: A2PXRE) bündelt im Prinzip zwei Entwicklungen in einem Produkt: Die weiterhin anhaltende Verstädterung und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit beim Wohnen.

Der Lyxor 1 DAX 50 ESG UCITS ETF (WKN: ETF909) erweitert den herkömmlichen Dax um zwei Komponenten. Statt der sonst bekanntermaßen 30 Titel sind hier 50 enthalten – ergänzt um die Komponente der Nachhaltigkeit.

In der Nominierungsliste findet sich auch ein Anleihen-ETF. Mit dem Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF (WKN: LYX0WA) können Anleger in grüne Anleihen investieren, die von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken herausgegeben werden.

Die Coronakrise hat die Nachfrage nach digitalem Lernen geweckt. Wer an eine Fortsetzung dieses Trends glaubt, den könnte der Rize Education Tech and Digitale Learning UCITS ETF (WKN: A2P877) ansprechen.

Die konventionelle Lebensmittelproduktion steht immer wieder im Fokus der Kritik. Wer hier mit einem weiter stattfindendem Sinneswandel rechnet, kann sich den Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (WKN: A2P876) näher ansehen.

Unternehmen mit einem Burggraben wird nachgesagt, in einer derart guten Markpositionen zu sein, dass sie auf Jahrzehnte nicht klein zu kriegen sind. Der VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (WKN: A2P6EP) setzt global auf dieses Phänomen.

Mit dem WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (WKN: A2PUJK) erhalten Anleger die Möglichkeit, in Unternehmen aus dem Bereich der Batterie- und Energiespeicherlösungen (BESS) zu investieren.

Tipp: Im Rahmen der ETP-Awards 2020 findet vom 9. Bis 13. November eine digitale ETF-Themenwoche statt. Interessierte Anleger und Branchenvertreter erwartet eine spannende Woche mit exklusiven Webinaren und Diskussionsrunden zum Thema ETFs.

Die Charts zu den nominierte ETFs: