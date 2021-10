ETP-Awards 2021: Die Nominierungen zum ETF-Anbieter des Jahres – jetzt abstimmen

Amundi

Amundi ETF gehört zur Amundi-Gruppe, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. Amundi ETF bietet an den bedeutendsten Börsen Europas ein breites Produktangebot an.

BNP Paribas

BNP Paribas Easy ist die ETF- und Indexfondspalette von BNP Paribas Asset Management. Der Anbieter umfasst eine diversifizierte Auswahl an ETFs und Indexfonds mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Kernportfolio, Anlagethemen und Smart Beta.

Deka

Die Deka Investment GmbH ist eine Fondsgesellschaft nach deutschem Recht und ist spezialisiert auf die Emission und Verwaltung von börsengehandelten Indexfonds. Deka Investment GmbH ist eine vollständige Tochter der Deka Bank Deutsche Girozentrale.

HANetf

HANetf ist ein autonomer Spezialist im Bereich ETF, der mit führenden Vermögensverwaltern kooperiert, um ETF-Lösungen für europäische Investoren über eine eigenständige White-Label-Plattform anzubieten.

HSBC

Die 1989 gegründete HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH ist eine reine Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und als solche innerhalb der HSBC-Gruppe zuständig für sämtliche Asset Management Aktivitäten im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich) und in Osteuropa.

Invesco

Invesco ist einer der weltweit größten unabhängigen Asset Manager. Der Anbieter kommt auf eine Vor-Ort-Präsenz in 25 Ländern und eine Kundenbetreuung in mehr als 120 Ländern. Invesco ist der viertgrößte ETF-Anbieter weltweit.

iShares

iShares verfügt über eine langjährige Erfahrung und weist eine überaus große Produktpalette aus. iShares ist der größte ETF-Anbieter. Hinter der Marke „iShares“ steht Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt.

LGIM

Das Ziel von L&G ETF ist es, einer der führenden Full-Service-Anbieter von Anlagelösungen für europäische Anleger jeder Größe und Art zu werden. L&G ETF ist die neueste Entwicklung des LGIM-Investitionsangebots und soll dazu beitragen, die Expansion nach Europa voranzutreiben.

Lyxor

Schon seit 2001 bietet Lyxor ETFs an. Damals steckte der Markt noch in den Kinderschuhen. Der Anbieter gehört zu einem der drei größten ETF-Anbieter in Europa. Durch den Zusammenschluss mit Comstage hat sich die Produkt-Vielfalt weiter erhöht.

SPDR

SPDR ETFs ist die ETF-Sparte von State Street Global Advisors, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. State Street Global Advisors gilt mit der Auflage des ersten in den USA gelisteten ETF im Jahre 1993 als Pionier in der Branche.

UBS

Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 35 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt.

Vaneck

Vaneck bietet seit 2006 ETFs an, die zunächst als Marke Vectors ETFs bekannt waren und im Rahmen einer firmenweiten Umbenennung im Mai 2016 in VanEck Vectors ETFs umgetauft wurden.

Vanguard

Vanguard ist ein im Jahr 1975 von John Bogle gegründeter US-amerikanischer Finanzdienstleister, dessen Besonderheit die genossenschaftsähnliche Eigentümerstruktur ist, die Anlegern zugutekommt. Vanguard ist zu einem weltweit führenden Fondsmanager aufgestiegen.

Wisdomtree

Wisdomtree wurde 2006 gegründet und ist heute ein weltweit führender unabhängiger Anbieter von ETFs und auch ETPs im Allgemeinen. Es gibt Produkte auf Rohstoffe, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und digitale Vermögenswerte.

Xtrackers

Xtrackers, das ETF-Geschäft der DWS, begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs. Heute hat sich Xtrackers zu einem der größten und etabliertesten ETF-Anbieter in Europa entwickelt.

Die Nominierungen für den ETF-Anbieter des Jahres bei den ETP-Awards 2021

